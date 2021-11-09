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الضفادع البشرية تبحث عن جثمان غريق بـ"نيل أطفيح"

06:34 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الضفادع البشرية تبحث عن جثمان غريق بـ"نيل أطفيح"

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل مركز أطفيح جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بنطاق مركز أطفيح.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري تنسيقًا مع قطاع الجنوب ومركز شرطة أطفيح.

وتبين غرق شاب يدعى "أحمد.ع." بمنطقة المعدية الرابطة بين كفر جراز والقطوري. ويجري رجال الضفادع البشرية أعمال بحث وتمشيط لانتشال الجثمان.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

الضفادع البشرية غريق نيل أطفيح

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