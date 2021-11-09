عضو غرفة الصناعات النسيجية: ارتفاع الأسعار العالمية خفض أرباح المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد نجيب عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن ارتفاع أسعار الخامات العالمية دفع المصنعين إلى تقليل هامش ربحهم على المنتجات حتى يستطيعوا بيع الإنتاج.

وأضاف نجيب، وهو رئيس شركة التضامن الأخوي للمنسوجات الحديثة، لمصراوي، أنه قبل ارتفاعات العالمية كان هامش ربح المصنعين يتراوح بين 10 و15% على إجمالي المنتج.

"حاليا تم تقليل هامش الربح للمصنعين وهناك مصنعين لا يضعون هامش ربح لكي يتم بيع ما تم إنتاجه"، وفقا لنجيب.

وقال نجيب، إن متوسط سعر الغزول ارتفع من 55 جنيهًا، وصل إلى 65 جنيها للكيلو في بعض الأصناف، والبعض الآخر وصل إلى 104 جنيهات.

ولفت نجيب إلى أن أسعار الخامات ارتفعت بمستويات غير مسبوقة في تاريخ الصناعة.

وتستورد مصر مواد خام من الغزول بنسبة 60%، وتستورد صباغات بنسبة كبيرة من الاحتياج للإنتاج المحلي.

وذكر نجيب، أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع حاليا هي تدريب العمالة، لابد أن يكون لكل مصنع مدرسة لتدريب العمال.

كما يواجه القطاع أيضا مشكلة البضائع المهربة والتي تستورد من الصين، بالإضافة إلى عدم توافر القطن قصير التيلة وهو النوع الذي يعتمد عليه في التصنيع سواء محليا أو للتصدير، إضافة إلى تعثر الكثير من المصانع.

وبحسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، فإن هناك 2600 مصنع متعثرًا كليًا أو جزئيًا.