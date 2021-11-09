التصديري للصناعات الغذائية يبحث الاستفادة من خط "Ro-ro" بين مصر وإيطاليا

كتبت- شيرين صلاح:

اجتمع اليوم الثلاثاء المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مع الشركاء الإيطاليين المشاركين فى مشروع خط الرورو "Ro-ro marittime" بين مصر وإيطاليا.

وبحسب بيان من المجلس التصديري اليوم، جاء اللقاء بدعوة من السفارة الإيطالية فى مصر على هامش معرض ترانسميا 2021 المقام فى أرض المعارض بالقاهرة الجديدة وذلك لاستعراض الإمكانيات اللوجستية لخط الملاحة السريع وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى أوروبا فيما يتعلق بالسلع الغذائية المجمدة وسريعة التلف.

وأفاد ممثلو الشركاء الإيطاليين بأن الخط سوف يكون جاهزا للعمل في مصر بداية من شهر أبريل المقبل بشكل أسبوعي، وتم الاتفاق على موافاة المجلس بكافة التفاصيل الفنية للخط لنشرها على الشركات الأعضاء.

كما طلب الجانب الإيطالي توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس في هذا الشأن يضمن بموجبه توفير أسعار حصرية للشركات أعضاء المجلس ومستوى أعلى من الدعم الفني، وفقا للبيان.

ويأتي اهتمام الجانب الإيطالي بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بين مصر وإيطاليا للإمكانيات الكبيرة والزيادة الملحوظة في صادرات المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة الموجهة إلى السوق الأوروبي، بحسب البيان.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي 490 مليون دولار في عام 2020 محققة نسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2019، وتمثل 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020.

وحققت الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 حوالي 437 مليون دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب البيان.

وتحتل إيطاليا المركز الـ 15 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال تلك الفترة بقيمة 78 مليون دولار محققة نسبة نمو 23% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.