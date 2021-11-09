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تعويضات الحديد والصلب.. "قطاع الأعمال" توفر 200 مليون جنيه لألف عامل

03:41 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
تعويضات الحديد والصلب.. "قطاع الأعمال" توفر 200 مليون جنيه لألف عامل

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة وفرت أول دفعة من أموال تعويضات عمال الحديد والصلب.

وأوضح الوزير، أنه تم صرف 200 مليون جنيه من أول مليار جنيه من أموال التعويضات، لأول ألف مستحق من العمال للتعويضات.

ووفقًا لتصريحات سابقة لمصراوي، قال الوزير إنه تم توفير مليار جنيه من أصل 2.25 مليار جنيه قيمة التعويضات، من خلال قرض من بنك الاستثمار القومي.

وتسعى الوزارة، للحصول على موافقة البرلمان لتتمكن وزارة المالية من ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاقتراض 1.25 مليار جنيه.

وقال الوزير، إن ذلك لن يعطل عملية صرف التعويضات، مؤكدًا:"تعويضات العمال مستمرة ولن تتعطل، ونعمل على توفير باقي التمويلات".

وسيتم تعويض أكثر من 6 آلاف عامل، عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الصادر بقرار الجمعية العامة غير العادية مطلع العام الجاري.

ووُقعت الشهر الماضي، اتفاقية تسوية مستحقات العاملين بين ممثلي العمال والشركة القابضة، ليتولى مصفي الشركة أعمال التصفية وأولها صرف التعويضات.

هشام توفيق الحديد والصلب وزير قطاع الأعمال العام تعويضات عمال الحديد والصلب

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