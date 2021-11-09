البورصة ترتفع بدعم من مشتريات محلية خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.8% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11588 نقطة.

وتحول المؤشر الرئيسي أنهى تعاملات أمس متراجعًا 0.5%.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

وألغت البورصة، العمليات المنفذة على ستة أسهم خلال التعاملات، بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء خلال تعاملات اليوم بنحو 265 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 39 مليون جنيه، فيما بلغت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 304 ملايين جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين، صافي بيع بنحو 92.5 مليون جنيه، والأفراد الأجانب صافي شراء بقيمة 760 ألف جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع أسهم 34 شركة، بينما انخفض سهم 103 شركات مقيدة بالبورصة، فيما لم تتغير أسهم 57 شركة.