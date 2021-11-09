رئيس الغرفة: توقعات بارتفاع أسعار المنسوجات بعد زيادة الخامات.. ونعمل بـ 50% من طاقتنا الإنتاجية

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار المنسوجات خلال الفترة المقبلة بالأسواق، بسبب زيادة التكلفة الإنتاجية للمنتج النهائي.

وأوضح المرشدي لمصراوي على هامش خلال انتخابات الغرفة اليوم الثلاثاء، أن التكلفة الإنتاجية للمنتج النهائي ارتفعت بعد زيادة الخامات عالميا وارتفاع تكلفة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على المصانع، بالإضافة إلى زيادة التعبئة والتغليف للمنتج النهائي.

وتعتمد مصانع المنسوجات بنسبة كبيرة في إنتاجها على الغاز الطبيعي.

وذكر المرشدي أن أسعار الشحن ارتفعت إلى 14 ألف دولار للحاوية الواحدة مقابل 3 آلاف دولار، قبل الزيادة.

ووفقا لقول المرشدي، "فإن كل قرش هيزيد في العناصر إللي بتدخل في صناعة المنتج هتزود سعر المنتج النهائي".

وأشار المرشدي إلى أن جميع الزيادات الحالية من خامات وشحن وغاز طبيعي تشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة.

وبحسب رئيس الغرفة، فإن مصانع الغزل والنسيج تعمل حاليا بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجي.

وأشار إلى أن مصانع النسيج تمر بأسوأ أوضاعها حاليا وتحتاج لتدخل من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة لحل المشاكل الحالية واستعادة الأسواق التي سرقت من المصانع المحلية.

وقال رئيس الغرفة، إنه مهتم حاليا بعد الدورة الجديدة للانتخابات بالتواصل مع وزيرة الصناعة ورئيس الوزراء لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية وسيتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان باعتباره عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب موجه للوزراء المعنيين بالقطاع لحثهم على ضرورة حل المشاكل التي تواجه الصناع.