البريد المصري يحقق 3.1 مليار جنيه فائضا في ميزانية عام 2020-2021

كتب- علاء حجاج:

قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2020-2021 بصافي فائض بلغ 3.1 مليار جنيه، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وأضاف فاروق أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع خلال العام المالي الماضي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في أداء ومؤشرات البريد المصري على كافة المستويات.

وحققت الهيئة نموا في إيرادات الخدمات بنسبة 5% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه، بحسب فاروق، الذي أشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة.

وأوضح فاروق أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدى إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها.

كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري، حيث تم التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة، وتم استرداد ثقة العملاء و الحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري، وفقا لفاروق.

وأشار فاروق إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الإجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، كل ذلك، كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري.