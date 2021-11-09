أسعار بيتكوين تسجل قمة جديدة وتتجاوز 68 ألف دولار لأول مرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا بنسبة 3.7% خلال آخر 24 ساعة متجاوزة مستوى 68 ألف دولار خلال تعاملات اليوم لأول مرة في تاريخها.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 3.74% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 68263 دولارا في الساعة الثانية عشرة و23 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار بيتكوين ارتفعت في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى 68530 دولارا، وفقا لبيانات المنصة.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى تريليون و288 مليار دولار في الثانية عشرة و23 دقيقة ظهر اليوم.

ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار العملة خلال تعاملات آخر 7 أيام إلى 7.52%.

وكانت أسعار عملة بيتكوين الرقمية سجلت قمة تاريخية يوم 20 من الشهر الماضي متجاوزة مستوى 66 ألف دولار محطمة قمتها السابقة والتي سجلتها في أبريل الماضي فوق 64 ألف دولار.

ووصلت أسعار عملة إيثريوم إلى مستوى 4800 دولار خلال تعاملات اليوم بنسبة زيادة 1.58% خلال آخر 24 ساعة، و7.6% خلال الأسبوع الأخير، بقيمة سوقية تصل حاليا إلى 569.1 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 7180 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.