"توفيق" لمصراوي: تمويل تعويضات عمال الحديد والصلب بقرض من بنوك محلية

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ستموّل تعويضات عمال الحديد والصلب من قروض من بنوك محليّة.

وأوضح الوزير، أن القرض الذي من المقرر أن تحصل عليه الشركة القابضة بنحو 1.25 مليار جنيه، يتطلب تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتكون وزارة المالية ضامنًا للشركة، لتقترض من البنوك.

"الحصول على ضمانة المالية لا تعني أن نلجأ للاقتراض من الخارج، سنحصل على التمويل من بنوك محلية" وفقا لما قاله الوزير.

وكان مجلس النواب ، وافق خلال العام الماضي، على مشروع قانون يتيح لوزارة المالية، ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية الاقتراض من مؤسسات تمويل دولية.

وغالبا ما يتضمن مشروع القانون مادتين، أولهما أن تضمن المالية الشركة المقترضة لدى جهات التمويل، والأخرى أن تقدم الشركة للوزارة أصولا عينية توازي قيمة القرض كضمان حتى تسديدها للقرض.

ولجأت شركة الحديد والصلب المصرية، تحت التصفية، لاقتراض تعويضات العمال، بعد التراجع عن بيع أراضي مملوكة لها للشركة القابضة للصناعات المعدنية ولهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وستحصل الشركة على التمويلات اللازمة لتعويض العمال وهي نحو 2.25 مليار جنيه، على أن تبيع الأراضي في مزادات، وفقا لما قاله الوزير سابقا لمصراوي.

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