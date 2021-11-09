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صادرات مصر تقفز في أغسطس الماضي إلى 3.2 مليار دولار

12:30 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
صادرات مصر تقفز في أغسطس الماضي إلى 3.2 مليار دولار

صادرات مصر

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 17.7% لتسجل 2.91 مليار دولار مقابل 3.53 مليار دولار لنفس الشهر العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وقفزت الصادرات المصرية بنسبة 50.5% خلال أغسطس لتسجل 3.26 مليار دولار مقارنة بـ 2.17 مليار دولار في أغسطس 2020.

وأرجع الجهاز هذه القفزة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.4% وملابس جاهزة بنسبة 35.5% وأسمدة بنسبة 15.1%.

وقال الجهاز إن قيمة صادرات بعض السلع انخفضت خلال أغسطس الماضي منها الأثاث بنسبة 0.9% ومستحضرات عطور وتجميل بنسبة 5.5% وزيوت وراتنجات عطرية بنسبة 17.1% وبذور زيتية وعلفية بنسبة 3.2%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 8.2% خلال أغسطس لتبلغ 6.17 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات منتجات البترول بنسبة 91.9% والبترول الخام بنسبة 30.6% وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 18.6% ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6%.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي، منها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.3٪ وقمح بنسبة 30.5٪، وأجهزة تليفون للأفراد بنسبة 5.3٪، ولحوم بنسبة 43.5%.

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