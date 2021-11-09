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بالتزكية.. فوز 11 مرشحًا في انتخابات غرفة الصناعات النسيجية

11:35 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
بالتزكية.. فوز 11 مرشحًا في انتخابات غرفة الصناعات النسيجية

غرفة الصناعات النسيجية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات النسجية اليوم الثلاثاء فوز 11 مرشحًا بمجلس إدارة انتخابات الغرفة بالدورة الجديدة.

وضمت قائمة الفائزين على فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين هم، محمد المرشدي، من شركة المرشدي للغزل والنسيج، ومحمد أبو الفتوح، من شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات، ومحمود محمد محمد الفوطي، من شركة فوطيتكس للصناعات النسيجية، وسمير سامي رياض عياد، من شركة الصباغة والمنسوجات المصرية.

وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، سيد البرهمتوشي من مصنع انترناشونال تكستيل لصاحبها سيد محمود عطية البرهمتوشي، وعبد الغني عامر، من شركة الشرق الأسوط لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، وإسلام حمدي حمدي أبو العنين، من مصنع الرحاب للملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير، ومحمود الشامي، من شركة نيوترند للصناعات النسيجية.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 3 مرشحين، أحمد الشعراوي من مصنع فوكس لصناعة الملابس الرياضية، وعيسى الفقي، من مصنع الأمام للنسيج، ومحمد نجيب، من شركة التضامن الأخوي للمنسوجات الحديثة.

تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

وقال خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بلغ عددهم 265 عضوًا من لهم حق الانتخاب في الدورة الجديدة

وأضاف أن انتخابات الغرفة انتهت بالتزكية بالنسبة للثلاثة فئات.

غرفة الصناعات النسيجية شركة المرشدي للغزل والنسيج صناعة المنسوجات

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