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أعلى 10 دول عربية من حيث نمو الاقتصاد المتوقع خلال عام 2022 (جراف)

05:00 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
أعلى 10 دول عربية من حيث نمو الاقتصاد المتوقع خلال عام 2022 (جراف)

صندوق النقد العربي

كتب- مصطفى عيد:

تصدرت ليبيا الدول العربية المتوقع لها أكبر معدل نمو اقتصادي خلال عام 2022 بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر مؤخرا عن صندوق النقد العربي.

وتضمنت التوقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% خلال العام المقبل، بينما جاءت أقل دولة متوقع لها النمو (ضمن 20 دولة عربية يتضمنها التقرير) اليمن بنسبة نمو متوقعة 1.2%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أعلى 10 دول عربية من حيث معدل نمو الاقتصاد المتوقع في عام 2022، وفقا لبيانات صندوق النقد العربي.


صندوق النقد العربي ليبيا الدول العربية نمو اقتصادي

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