أعلى مستوى في تاريخه.. أسعار القطن تقفز 160% مقارنة بالموسم الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار القطن في مصر، خلال الموسم الحالي، بنسبة تصل إلى 160% مقارنة بأسعار الموسم الماضي، وفقًا لما قاله أحد تجار لمصراوي.

وفي آخر مزاد تم تنظيمه أمس الأحد، ضمن منظومة تداول الأقطان الجديدة، في كفر الشيخ، تراوح سعر قنطار القطن بين 5735 جنيها و5740 جنيهًا للقنطار، مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وكانت أسعار القطن تتراوح بين 2100 و2200 جنيه للقنطار، خلال الموسم الماضي.

وقال مصدر لمصراوي، إن أسعار الأقطان العالمية، تواصل ارتفاعها خلال الموسم الحالي، ليصل متوسط سعر صنف جيزة 86 نحو 260 سنتًا، وجيزة 94 نحو 250 سنتًا.

وأشار المصدر، إلى أن أسعار التصدير ارتفعت خلال الفترة الماضية، حيث أبرمت بعض الشركات اتفاقات لبيع القطن بسعر 280 سنتًا للقنطار.

وكان سعر القطن عالميًا يتداول الموسم الماضي، ما بين 110 سنتات وارتفعت إلى نحو 150 سنتًا مع نهاية الموسم.

وتشير البيانات إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية، مع زيادة حجم الطلب خلال الموسم الحالي، والتي أثرت في سعر القطن محليا لربط تسعير المحصول بالبورصة الدولية.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وتعتمد منظومة التداول الجديد للقطن، على حساب سعر فتح المزادات بناء على بمتوسط سعر الإنديكس A - وهو متوسط أسعار الأقطان على مستوى العالم - بالإضافة إلى هامش بنسبة 20% من سعر الإنديكس للقطن الوجه القبلي و40% للقطن وجه بحري، وهذه الأسس وافقت عليها اللجنة الوزارية، على أن يرتفع سعر الشراء من الفلاح وفقا للمزايدة كلما زاد اهتمام الفلاح بالقطن ورتبة نقاوته.

اقرأ أيضًا:

موسم الذهب الأبيض.. كيف تبيع القطن وما هي الأسعار بعد تعميم المزادات هذا العام؟