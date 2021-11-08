توقيع عقد توريد قطارات بقيمة 876 مليون يورو لتطوير الخط الأول للمترو

أعلنت شركة الستوم والهيئة القومية للأنفاق توقيع على اتفاقية لتوريد 55 قطارًا من طراز متروبوليس (يتألف كل قطار من 9 عربات)، وعقد صيانة لمدة 8 سنوات بقيمة اجمالية 876 مليون يورو، بهدف تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، جاء التوقيع على العقود التي تمولها الحكومة الفرنسية، على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات "TransMEA 2021" المنعقد حاليا بالقاهرة.

ويُعد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة أقدم خطوط مترو الأنفاق في مصر حيث تم افتتاحه في عام 1987، وينقل 2.5 مليون راكب يوميًا بين محطتي المرج وحلوان.

وقالت الشركة إن تطوير الخط الأول للمترو يأتي في إطار خطط الحكومة المصرية لزيادة قدرات منظومة المواصلات العامة في القاهرة، وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وقال هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة الستوم: "أسطول عربات القطارات الحديثة التي سنقوم بتوريدها لمصر ويصل عددها إلى 495 عربة، سيتيح لعدد أكبر من مواطني القاهرة تجربة مريحة وآمنة للانتقال يوميًا من وإلى كافة محطات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة".

وبحسب الشركة، تم وضع التصميم الداخلي لعربات القطار لتلبية متطلبات واحتياجات العميل، حيث سيزيد هذا التصميم من سعة العربة لاستيعاب عدد أكبر من الركاب مع تحسين مستوى الراحة وتجربة ركوب العربة وتدفق الركاب دخولًا وخروجًا منها، وتتمتع عربات قطار متروبوليس بطُرقة واسعة ومنطقة مخصصة للسيدات.

وأشارت إلى أنه خلال أوقات الذروة، يمكن لكل قطار استيعاب 2580 راكبا، ويتيح تصميمه الصديق للبيئة زيادة كفاءة استخدام الطاقة، كما يمكن تدوير 98% من مكوناته، بالإضافة لذلك، يتضمن مقترح تصميم العربات إبراز تاريخ وثقافة القاهرة.

ويتضمن قطار متروبوليس باقة من الحلول الرقمية المتطورة التي تتيح تحديثا لحظيا للمعلومات والبيانات المقدمة للراكب، بالإضافة لخرائط متغيرة توضح موقع القطار على الخط، وشاشات لعرض مقاطع الفيديو وكاميرات فيديو للمراقبة، بحسب الشركة.

وأوضحت الستوم أنها ستنظم برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات العاملين والكوادر الفنية بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الشركة المسئولة عن تشغيل وصيانة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

وذكرت أنه سيتم تصنيع قطارات متروبوليس في مصنع الستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا.

وعلى جانب آخر، وقعت شركة الستوم والهيئة القومية لسكك حديد مصر على اتفاقية لتحديث خط السكك الحديدية الرئيسي "طنطا-زفتى-الزقازيق" والذي يمتد لمسافة 65 كيلومترا تقريبًا ويتألف من 9 محطات.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا على هامش TransMEA، المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات، وفقا للشركة.

ويتضمن نطاق أعمال المشروع تصميم وتوريد وتركيب نظام الإشارات وإمدادات الطاقة ونظام الاتصالات، والمعدات الجانبية على مسار السكك الحديدية، بهدف تطوير الخط طبقًا لمعايير المستوى الأول للنظام الأوروبي للتحكم الآلي في تسيير القطارات "ETCSL1"، وفقا للشركة.

وبالإضافة لذلك، يتضمن العقد بين الشركة والهيئة إجراء الاختبارات والتشغيل التجريبي لنظم الإشارات والاتصالات والطاقة والأعمال المدنية وأعمال حفر الخنادق والأعمال المتعلقة بمسار السكك الحديدية بما في ذلك أعمال ازدواج الخط، بحسب البيان.