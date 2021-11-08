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قابل صلاح وتوت عنخ آمون.. مصراوي داخل جناح مصر بإكسبو 2020 دبي (فيديو)

02:58 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
قابل صلاح وتوت عنخ آمون.. مصراوي داخل جناح مصر بإكسبو 2020 دبي (فيديو)

جناح مصر بإكسبو 2020 دبي

دبي- ياسمين سليم:

يصطف عشرات الزائرين يوميًا في درجة حرارة مرتفعة أمام مبنى الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي، للدخول الجناح والاستمتاع بالعرض المقدم.

ويقدم الجناح عرضًا مشوقًا لزائريه يجمع بين أسرار الحضارة المصرية القديمة وما تشهده مصر حاليًا من إنشاءات ومشروعات عملاقة، بجانب رؤيتها للمستقبل.

ويزين الجناح من الخارج نقوشًا فرعونية، وبداخله صورة مجسمة للملك الذهبي توت عنخ آمون، ويشكل المدخل الرئيسي للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات.

ويوفر الجناح لزائريه إمكانية مشاهدة تابوتًا فرعونيًا أصليًا، إذ يعرض تابوتًا للكاهن بسماتيك، في بهو الجناح ويحظى بإقبال كبير من زوار المعرض.

ويضم الجناح "عين على مصر" وهي رحلة افتراضية عبر التليسكوب تأخذك في جولة مصورة لأبرز الأماكن التاريخية في مصر والمنتجعات السياحية الشهيرة.

ويمكن للزائرين أن يتعرفوا على شخصيات مصرية عالمية من خلال عرض يوضح الشخصيات التي تحظى بشهرة عالمية وتعود أصولها لمصر.

ويعرض الفيديو التالي جولة لمصراوي داخل الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي.

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