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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:56 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.5% عند مستوى 11497 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.09%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 41.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 28.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 12.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.49% عند مستوى 11555 نقطة.

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