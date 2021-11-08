تأجيل انتخابات غرفة صناعة الأدوية لـ 29 نوفمبر لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل تأجيل موعد الانتخابات إلى 29 نوفمبر الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن نصاب الجمعية العمومية لغرفة الأدوية لم يكتمل وفقا للقانون وحضر اليوم 16 فردًا منهم ممثل من الشركات المتوسطة والآخرون من الشركات الكبيرة.

وتعد الانتخابات العام الحالي أولى الانتخابات بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي أقر بداية العام الحالي.

وبحسب القانون، يقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة، والمتوسطة، والثالثة خاصة بالشركات الصغيرة.

وترشح عن فئة المنشآت الكبيرة: هشام ثروت حجر شركة برج للصناعات الدوائية، ودكتور أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبكو"، وعوض جبر خليل شركة المهن الطبية للأدوية، ودكتور رياض أرمانيوس شركة ايفا فارما للأدوية وسيد هنداوي رئيس شركة ماش للأدوية.

وترشح في قائمة المرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة: محي حافظ شركة بيونير للصناعات الدوائية، والدكتور ماجد جورج شركة ميبا مصر لمستحضرات التجميل.

وشملت قائمة المرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة: حسام أبو العنين شركة أكتوبر الصناعية/ اكتوباك، وعلى عوف المجموعة العربية الدوائية للأدوية والصناعات الدوائية- اية اي جي، وجمال الليثي شركة فيوتشر برو للصناعات الدوائية future pro، ودكتور رامز جورج أمين يوسف شركة لونا لمكسبات الطعم والرائحة.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، الطعن المقام والذي يطالب من مرشحي غرفة صناعة الأدوية للشركات الكبيرة وهما الدكتور أحمد العزبي، والدكتور سيد هنداوي.

وحضر ممثل عن الدكتور أحمد العزبي وأقر في محضر الجلسة بتنازله عن انتخابات غرفة صناعة الأدوية، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة أمس.

ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح الترشح لمدة شهر بعد انتخابات الفئتين المكتملتين، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفيين مستنداتهم من نفس الفئة وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفيين بنفس الفئة وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.