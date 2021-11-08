توقعات بارتفاع أسعار الأحذية والشنط 25% بالأسواق بعد زيادة الخامات

كتبت- شيرين صلاح:

توقع شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التتجارية، ارتفاع أسعار الأحذية والشنط خلال الفترة المقبلة بالأسواق بين 10 و25% بحسب كمية الخام بكل منتج.

وأرجع يحيى توقعاته إلى زيادة أسعار الخامات بنسبة 20%،بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن هذا العام.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وبحسب بيان لشعبة المستوردين، فإن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الآن إلى زيادة بنسبة 800% هذا العام، حيث ارتفع سعر حاوية الشحن إلى 2800 دولار مقابل 1700 دولار، وكذلك ارتفع سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة بلغت 200%، حيث ارتفع السعر من 1500 دولار إلى 3200 دولار.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة الأحذية والشنط من الصين وتركيا، وفقا لقول يحيى.

وأشار يحيى إلى أن الغالبية العظمي من مستلزمات الإنتاج تستورد من الصين مثل الجلود الصناعية والمادة الخام للصمغ والمادة الخام المستخدمة في صناعة النعال.

واجتمعت شعبة الأحذية الأسبوع الماضي، ورفعت توصيات للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمها وضع حزمة من الإجراءات الاقتصادية مثلما حدثت في بداية جائحة كورونا: إعفاء مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج من الجمارك، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستحد من حدوث ارتفاعات في سعر المنتج النهائي خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاعات الخام والشحن.

وذكر يحيى أنه في حالة استمرار ارتفاع الخامات وزيادة الشحن سترتفع أكثر الأسعار ولكن خلال موسم الصيف المقبل.

وعن حالة حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية هناك هدوء كبير بالسوق، بحسب رئيس الشعبة.