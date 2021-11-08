وزير قطاع الأعمال: لجنة للبت في عروض إدارة وتشغيل "ايجي باص"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تشكيل لجنة للبت في عروض التي تلقتها من شركات القطاع الخاص لتطوير وتشغيل شركة "ايجي باص" لنقل الركاب، التابعة للوزارة.

وأضاف الوزير، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إضافة ملاحظين للجنة، التي ستتولى عملية البت والترسية، وستجتمع خلال أسبوع.

وتتجه الشركة القابضة لدمج شركاتها الثلاث لنقل الركاب، لتصبح كل من شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الصعيد للنقل والسياحة، شركة واحدة تحت العلامة التجارية "إيجي باص".

ولم يفصح الوزير عن عدد العروض المقدمة لإدارة وتشغيل الكيان الجديد، والذي سينتج عن دمج 3 شركات لنقل الركاب تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وكان الوزير، قال لمصراوي، سابقًا، إن الشركة القابضة ستنفذ عملية الدمج وإعادة هيكلة العمالة، وأنه يتم اختيار مشغل للكيان الجديد، لاستغلال أصوله وتعظيم إيراداته.

وكانت مصادر بالشركة القابضة، قالت لمصراوي، إن خطة دمج شركات نقل الركاب الثلاث، ما زالت قيد التنفيذ، وتواجه تحديًا كبيرًا يتعلق بإعادة هيكلة العمال.

وغيرت شركة الصعيد، والتي ستصبح الشركة الأم تعاملاتها بصفتها "إيجي باص" بدلاً من شركة الصعيد، فيما تنتظر تنفيذ الدمج الفعلي وضم الشركتين الأخريين لها.

وطرحت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مناقصة لاختيار شريك لإدارة وتشغيل شركة نقل الركاب الجديدة التي ستنتج من دمج الشركات الثلاث، انتهت في سبتمبر الماضي، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

ويرى الوزير، أن تطوير الشركات سيتم من خلال تطبيق فكر القطاع الخاص، وميكنة الخدمات، واستغلال الأسطول الذي تمتلكه تلك الشركات.

وأكد الوزير، أن الدمج سيسهل التخطيط للشركات الثلاث بعدما تصبح شركة واحدة، كما سينظم حركة خطوط الرحلات.