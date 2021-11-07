"إيجوث" ومصر أسوان للسياحة توقعان عقد حق انتفاع لإدارة وإعادة تأهيل فندق نفرتاري أبوسمبل

كتبت شيماء حفظي:

وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة ايجوث، اليوم الأحد، عقد حق انتفاع لإدارة وإعادة تأهيل فندق نفرتاري ابوسمبل مع شركة مصر أسوان للسياحة.

وقع العقد كلاً من المحاسب شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إحدى الشركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق و اللواء احمد المخزنجى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر اسوان للسياحة.

وحضر التوقيع ميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والطيار عمرو ابو العينين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وينص العقد على قيام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" باعتبارها أكبر الشركات المتخصصة في الشؤون الفندقية، باعادة تأهيل فندق نفرتاري ابوسمبل المملوك لشركة مصر أسوان للسياحة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير حوالي 100 مليون جنيه وتبلغ مدة حق الانتفاع 25 عامًا وتجدد لمدة أخرى.

جدير بالذكر ان فندق نفرتاري أبوسمبل المملوك لشركة مصر أسوان للسياحة تم إنشاءه علي مساحة إجمالية 13765 متر مربع مكون من 123 غرفة منها 10 سويتات.

ويقع فندق نفرتاري أبوسمبل بمحافظة أسوان فى موقع متميز علي جرف صخري رملي على ارتفاع مائة وثمانين مترًا فوق سطح البحر ، وعلى ضفاف بحيرة السد العالي اكبر بحيرة صناعية في العالم.

كما يتميز الفندق انه على بعد 150 متر فقط من مدخل معبد أبوسمبل أحد مواقع آثار النوبة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي مما يمكن الزائرين من زيارة المعبد سيراً على الأقدام ، وهو موقع أثري فريد منحوت ببطن الجبل يقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر جنوب غرب أسوان ، ويتكون من معبدين كبيرين حيث يعتبر من أهم المعالم التى تعبر عن الحضارة المصرية القديمة التي يشهد على تاريخها العالم أجمع لمكانتها الفريدة.

أحيط فندق نفرتاري أبوسمبل منذ إنشاءه عام 1964 بهالة من الفخامة والرفاهية ، لكن الفندق تقادم علي مدار العقود الماضية ، وأصبح في حاجة ماسة للتجديد والتطوير الشامل لكي يستطيع استعادة جاذبيته كفندق فاخرمتكامل عالي الجودة حيث قامت شركة مصر أسوان للسياحة بصفتها الشركة المالكة للفندق باعداد الدراسات اللازمة للتطوير الشامل وبما يلائم الطابع الأثري الفريد لمنطقة معبد أبوسمبل ، وتم طرح المشروع علي الشركات المتخصصة بنظام حق الانتفاع وتم إسناد المشروع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" صاحبة افضل العروض المقدمة فنيا وماليا.