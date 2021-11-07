"فودافون" تبحث إطلاق التشغيل التجريبي للجيل الخامس بالعاصمة الجديدة (حوار)

الرئيس التنفيذي للشركة: البنية التحتية شجعتنا على تجربة الجيل الخامس بالعاصمة

محمد عبد الله: أتممنا ببناء 590 برج محمول في الفترة الأخيرة وجاهزون لبناء 250 آخرين

ندرس نموذج الأبراج التشاركية لشبكات المحمول.. وتقوية الشبكة أمر مهم

نقدم العديد من الخدمات عبر فودافون كاش.. واستثمرنا المليارات في الجيل الرابع

كتب- علاء حجاج:

قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة تجري مفاوضات فنية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5G" تجريبيا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عبد الله، في حوار مع مصراوي، أن الشركة تضع تطوير الشبكة على رأس أولوياتها في عام 2022، حيث قامت الشركة ببناء 590 برج محمول، فضلا عن حصولها على موافقة الجهات المعنية لبناء 250 برجا آخر وفي انتظار موافقات على بناء 100 برج.

وذكر أن فودافون تدرس حاليا فكرة إنشاء الأبراج التشاركية وجدواها للشركة ولعملائها، حيث أن تقوية الشبكة في مناطق محددة والاستثمار في بناء أبراج جديدة أمر هام للغاية ويؤثر تأثيرا مباشرا على العملاء.

وإلى نص الحوار:

ما هي خطتكم الاستراتيجية للعام المقبل؟

لدينا عدة محاور أساسية لاستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في تمكين الدولة من تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي عن طريق تقديم حلول تكنولوجية لدعم المشروعات القومية الكبرى.

وكذلك نحن شريك استراتيجي للدولة في مختلف المشروعات القومية، والتي تهدف لبناء حياة جديدة للمواطن المصري، كما نسعى دائما لإبرام شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن ضمن أولوياتنا كذلك تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، خاصة الخدمات الرقمية التي تسهل حياة المواطن وتساعده في مهامه اليومية، وتجهيز الشبكة لتقديم خدمات وحلول تواكب التقدم التكنولوجي.

وحتى الآن بلغت استثمارات فودافون في السوق المصري أكثر من 70 مليار جنيه شاملة قيمة الترددات الجديدة، ونحرص على زيادة استثماراتنا في مصر مع تركيز الاستثمارات في البنية التحتية والشبكة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنفيذ منظومة التحول الرقمي.

واستثمرت الشركة مؤخرا ما يقرب من 8 مليارات جنيه للحصول على ترددات جديدة لتحسين وتطوير الشبكة ومستوى الخدمات المقدم، وسددنا 50% من قيمة هذه الترددات، فيما يستحق سداد الدفعة الثانية في يناير 2022.

ونسعى لتجهيز وتطوير الشبكة لنطاق الـ 2600 ونعمل حاليا على وضع استراتيجية الاستعداد الأمثل لهذه الترددات.

كما قامت فودافون مصر بضخ المزيد من الإستثمارات في الشبكة بما يقرب من 3 مليارات جنيه مصري لتجهيز الشبكة لاستخدام الترددات الجديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة.

كيف واجهتم تداعيات جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021؟

بالرغم من آثار جائحة كورونا شهد سوق الاتصالات نمواً اقتصادياً ملحوظاً وذلك لعدة أسباب أهمها التطور السريع في البنية التحتية الرقمية، والذي نتج عنه توقيع اتفاقيات حصول شركات الاتصالات على ترددات جديدة، وسوف تساهم هذه الترددات في رفع مستوى جودة الخدمات بقطاع الاتصالات هو إحدى أهم دعائم التنمية الاقتصادية في مصر.

وتمثل البنية التحتية لدى العاصمة الإدارية محوراً رئيسياً جاذباً للاستثمار، مما شجع الشركة على إجراء تجربة الجيل الخامس في العاصمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ستتطلب عملية تفعيل هذه التجربة تطبيقات تعد الأولى من نوعها لتناسب معاييرها الحديثة التي من المتوقع أن تحدث طفرة في السوق المحلي.

وأثبتت الجائحة أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكدت ضرورة الاستثمار في دعم التحول الرقمي، حيث اتخذت فودافون العديد من الخطوات أثناء الجائحة من خلال خدمة "فودافون كاش" أو غيرها من الخدمات كانت بمثابة انطلاقة قوية تدفع القطاعات الأخرى لتبني الحلول التكنولوجية، فضلا عن نجاح فودافون في التصدي للتحديات.

أكثر من 80% من موظفي خدمة العملاء أصبحوا يقدمون الخدمة من المنزل بعد الجائحة، والتي كانت تقدم على أكمل وجه.

كما حققنا نجاحا كبيرا في تحقيق عملية الشمول المالي وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من خلال محفظة فودافون الإلكترونية "فودافون كاش"، والتي استحوذت على 65% من إجمالي عدد مشتركي المحافظ المالية الإلكترونية طبقاً لتقرير الجهاز القومى للاتصالات.

وفودافون تعد من أولى الشركات التي عملت على تنفيذ عملية التحول الرقمي ضمن استراتيجيتها الأساسية والنابعة من إيمان الشركة بضرورة رقمنة الخدمات المختلفة من أجل تسهيل حياة العملاء.

ما موقف الترددات الجديدة من حيث الاستلام؟

يجري التواصل حالياً مع الحكومة لاستلام أكبر حصة من الترددات في السوق المصرية، والتي ستحدث طفرة في جودة الخدمة من خلال زيادة سعة البنية التحتية للشبكة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقوم بالعمل على وضع خطة زمنية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستلام الترددات، وقامت الشركة حاليا ببناء 590 برجا، كما تمتلك حالياً موافقة مبدئية لحوالي 250 برجا، ونحن في انتظار الرد على طلبات إنشاء ما يقرب من 100 برج آخر.

كيف ترى الشركة فرص إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر؟

تجري الشركة العديد من الاجتماعات والمناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس، وكان هناك تجربة مزمع عقدها في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا دراسة المقترحات فنياً مع مسئولي تنظيم الاتصالات، ونحن ما زلنا في طور الدراسة وتبادل الأفكار مع الجهاز.

هل هناك استثمارات جديدة سيتم ضخها لتطوير خدمات الجيل الرابع وزيادة انتشارها؟

سبق واستثمرت الشركة أكثر من 9 مليارات جنيه في الشبكة، وذلك لتطوير البنية التحتية وتوفير جودة خدمة متميزة لعملائها تواكب إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر، بالإضافة إلى استثمارات تراخيص ترددات الجيل الرابع التي وصلت إلى 335 مليون دولار.

كيف ترى الشركة توجه السوق نحو بناء الأبراج التشاركية وما أثر ذلك على المنافسة؟

نقوم حاليا بدراسة الفكرة وجدواها لفودافون مصر ولعملاء الشركة، حيث أن تقوية الشبكة في مناطق محددة والاستثمار في بناء أبراج جديدة أمر هام للغاية ويؤثر تأثيرا مباشرا على عملاء فودافون وثقتهم في الشركة والعلامة التجارية، لذا يجب دراسة المشروع وتقييمه جيدا قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن لضمان تقديم الخدمة الأمثل في المناطق الأكثر احتياجاً للتطوير.

ما رؤية الشركة لتطوير خدمات تحويل الأموال عبر المحمول "فودافون كاش"؟

وضعت فودافون تنمية مستقبل المحافظ الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي ضمن الأهداف الرئيسية للشركة منذ 2013، فكانت من السباقين في تخطيط وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول.

وبحسب الإحصاءات، فإن 90% من المعاملات المالية التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية تتم عن طريق "فودافون كاش، كما تصدرت فودافون عدد المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرى، بنسبة 65% من إجمالي عدد المحافظ المستخدمة وذلك للنصف الأول من العام الجاري 2021.

وارتفع عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175% خلال نفس الفترة، حيث بلغ 81 مليون عملية إلكترونية مقابل 29.5 مليون عملية إلكترونية في النصف الأول لعام 2020.

ووصل عدد مستخدمي "فودافون كاش" إلى حوالي 11 مليون مستخدم في مصر، ومن الخدمات المميزة التي تقدمها فودافون كاش خدمة صرف المعاشات وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي.

كذلك طرحنا عدد من الخدمات الجديدة عبر فودافون كاش وهي التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش"، والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضاً، وتسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتسديد أي مصروفات تعليمية، وإتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة، والتسوق والدفع عبر الإنترنت.