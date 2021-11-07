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مبيعات الأجانب تهبط بمؤشر البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:42 م الأحد 07 نوفمبر 2021
مبيعات الأجانب تهبط بمؤشر البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.49% عند مستوى 11555 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 1.22 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 1.22 مليار جنيه والعرب بقيمة 2.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.62% عند مستوى 11612 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 مبيعات الأجانب

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