توقعات بارتفاع صادرات مصر من العنب في الموسم الجديد

كتبت-ياسمين سليم:

يُتوقع أن يبقى الطلب على استيراد العنب المصري مرتفعًا مع بداية موسم الإنتاج الجديد 2021-2022، في وقت يشير المنتجون إلى تحقيق عائدات أعلى نسبيًا عن الموسم الماضي، وفقًا لما ذكره تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويبدأ موسم زراعة وإنتاج العنب في مصر من أكتوبر وحتى سبتمبر من كل عام.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من العنب بنسبة 22% خلال الموسم الجديد 2021-2022، مقارنة بالموسم الماضي ليبلغ 1.57 مليون طن.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية خفضت توقعاتها لإنتاج مصر من عنب الطاولة خلال الموسم الماضي بنسبة 17% ليسجل 1.28 مليون طن بسبب الظروف المناخية الحارة والرياح التي أثرت على المحصول في شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتقول الوزارة إنه من المتوقع أن تكون الظروف المناخية هذا العام مواتية، ليستمر نمو الإنتاج وهو ما يدفع الطلب للارتفاع.

وسترتفع صادرات مصر من العنب خلال الموسم الجديد بنسبة 8% لتسجل 187 ألف طن مقارنة بـ 170 ألف طن متوقعة العام الماضي.

وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على النصيب الأكبر من صادرات مصر للعنب بنسبة تبلغ 35% من إجمالي الصادرات، ويأتي بعدهما روسيا والسعودية.

ويتوقع التقرير أن يرتفع الاستهلاك المحلي من العنب بنسبة 23% في الموسم الجديد ليسجل 1.39 مليون طن.

وقال التقرير إن موسم العنب المحلي مهم جدًا بالنسبة للمنتجين نظرًا لأن واردات العنب ليست بالكبيرة.