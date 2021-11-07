الإحصاء: 15.5% ارتفاعًا في الإنتاج الصناعي السلي للقطاع العام والأعمال بعام

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام والأعمال خلال العام المالي 2018- 2019 بنسبة 15.5% لتحقق 262.7 مليار جنيه بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد نشرة للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام / الأعمال العام عام 2018/ 2019.

وبحسب بيانات الجهاز بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسيج والملابس 2.9 مليار جنيه عـام 2018/ 2019 مقابـــل 3 مـــليارات جنيــه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

وسجلت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات عـــدا معــدات النقل 21.2 مليار جنيــه عـــــام 2018/ 2019 مـقـابـل 22.1 مليــار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

وبلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنيـه عـام 2018/ 2019 مـقـابـل 20.8 مليــار جنيــه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.1٪.

وقال الجهاز إن قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسيـــة والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية بلغت 10.2 مليار جنيـه عـــــام 2018/2019 مـقـابـل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيــادة قدرها 12.0٪.

وبلغت قيمة إنتاج الـــورق 285.8 مليون جنيـه عـام 2018/2019 مقابل 317.1 مليـون جنيـه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.9٪.