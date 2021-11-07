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"حديد عز" تعلق على أنباء الاستحواذ على حصة أبوهشيمة في "حديد المصريين"

12:06 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"حديد عز" تعلق على أنباء الاستحواذ على حصة أبوهشيمة في "حديد المصريين"

حديد عز

كتبت-ياسمين سليم:

أصدرت شركة "حديد عز"، بياناً للبورصة المصرية، اليوم الأحد، للتعليق على الأنباء الخاصة باتجاه الشركة للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، في شركة حديد المصريين.

وقالت "حديد عز" إن استراتيجيتها الساعية للنمو تعمل على إضافة طاقات جديدة لها باستمرار، إما من خلال الاستثمار الذاتي في مشروعات جديدة أو من خلال الاستثمار في شركات قائمة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أنه فيما يتعلق باستثماراتها في شركات قائمة، فإنه في حال اتخاذ السلطة المختصة بالشركة وكل الأطراف ذات الصلة قرارًا بشأن أي استثمارات في شركات قائمة فإن الشركة ستفصح عنه في حينه، وفقًا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة.

وقالت إن هذا سيحدث بعد التقييم المالي والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، وإن الشروط الحاكمة في هذه الحالة هي جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية.

وأضافت أنها "في كل الأحوال، تطبق دوما أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

وأوضحت الشركة أنها تنفذ حاليًا استثمارًا يوشك على الاكتمال يستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب السائل بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح.

وقالت إن استراتيجيتها ترتكز على السعي الدائم للنمو، كسبيل أساسي للاستمرار في المنافسة محليًا ودوليًا و لدرء مخاطر الانكماش والتقزم.

وأوضحت أنها نجحت في أن تصبح أول شركة مصرية، تتجاوز قيمة صادراتها مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.

حديد عز أبوهشيمة حديد المصريين البورصة المصرية

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