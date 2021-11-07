المشاط تبحث مع "الإسلامية لتمويل التجارة" برنامج التعاون المشترك في 2022

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسة، وتنويع مجالات التعاون بين الجانبين.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بحث الجانبان أيضا الملامح النهائية لبرنامج التعاون المشترك للعام المقبل، في إطار تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرة مع سنبل تطور التعاون بين المؤسسة ومصر خلال العام الجاري حيث وقعت المؤسسة مع الحكومة برنامجًا بقيمة 1.1 مليار دولار في يناير الماضي، للهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، لكن التمويلات التي تمت إتاحتها ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات المشتركة.

كما يجري حاليًا التباحث بشأن إضافة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للجهات المستفيدة من تمويلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، فضلا تنويع مجالات التعاون ومن بينها التمويلات المناخية، وجهود المؤسسة لتعزيز الصادرات المصرية، بحسب البيان.

وأشارت المشاط إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار،

كما تطرقت إلى الجلسة التي من المقرر أن تعقدها الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية ضمن قمة تمويل المناخ في جلاسجو وأهمية مشاركة المؤسسة.

وبحثت المشاط مع سنبل نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث أشاد سنبل بالمنصة ودورها في تجميع كافة الأطراف ذات الصلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمشروعات التي تسعى لتنفيذها وشركاء التنمية بما يتيح التمويلات الإنمائية والدعم الفني.

وأثنى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، وانفتاح المؤسسة على كافة فرص التعاون لإضفاء مزيد من التنوع على المحفظة التنموية المشتركة، لاسيما في ظل الطفرة التنموية التي تحدث على مستوى كافة المجالات.

وأوضح أن المؤسسة تضع بالتعاون مع الجهات المعنية اللمسات النهائية على برنامج التعاون المشترك للفترة المقبلة، كما تبحث في الوقت الحالي مع وزارة المالية تطوير المنصة الإلكترونية للتبادل التجاري.

ودعا هاني سنبل، وزيرة التعاون الدولي، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمجلس إدارة برنامج جسور للتجارة العربية المقرر عقده بالقاهرة خلال ديسمبر المقبل.

كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل على وضع سياسات جديدة لتمويل المناخ لتواكب التطورات العالمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبلغت حجم التمويلات السنوية للمؤسسة نحو 6 مليارات دولار.

وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 8 و9 سبتمبر الماضي.

وساهمت المؤسسة في تنظيم ورشة عمل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص.

وبلغ حجم التمويل الإجمالي من المؤسسة لمصر نحو 12.463 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وفقا للبيان.