مصر تبحث مع الولايات المتحدة التعاون في مجال الوقود النظيف

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جينفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو باسكتلندا "Cop26"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وتناولت المباحثات أوجه التعاون الحالية بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة وعلاقات الشراكة الوثيقة بين البلدين في هذا المجال، إلى جانب استعراض تطورات التعاون في منتدي غاز شرق المتوسط الذي تشارك الولايات المتحدة في عضويته بصفة مراقب.

كما شهد اللقاء بحث آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة من خلال مبادرة الحوار الاستراتيجي المشترك في مجال الطاقة، وكذلك من خلال مبادرة "Net Zero world" التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا بمشاركة مصرية، بما يسهم في معاونة الدول فنيا وتمويليا في مجال تحول الطاقة واستخدامات الوقود النظيف للحد من الانبعاثات.

وخلال اللقاء، قال وزير البترول إن مسيرة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتنسيقا متبادلا بوتيرة سريعة بما أسهم في إحراز نجاحات عديدة في هذا الصدد.

واستعرض الملا ونظيرته الأمريكية خلال اللقاء علاقات الشراكة الوثيقة بين الجانبين في منتدى غاز شرق المتوسط ونتائج الاجتماعات الأخيرة للمنتدى، حيث أكد الملا أن المنتدى دعمته الولايات المتحدة بقوة منذ البداية وشاركت في عضويته بصفة مراقب.

ووجه الملا الدعوة لوزيرة الطاقة الأمريكية للحضور إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده قريبا، مشيرا إلى أن هناك أنشطة مكثفة حاليا من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى بمشاركة وزارة الطاقة الأمريكية وكبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم مثل إكسون موبيل وبكتل.

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض مشروعات التعاون الإقليمي لنقل وتصدير الغاز الطبيعي سواء من خلال مشروعات دول منتدى غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا، أو الإجراءات التي تم اتخاذها لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

كما استعرض المهندس طارق الملا مع نظيرته الأمريكية خطوات مصر لدعم استخدام الوقود النظيف من خلال العمل على عدد من المحاور ومنها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة والجهود لإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين كوقود نظيف.

وفي هذا الإطار أشاد الملا بالمبادرة العالمية التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا بمشاركة مصر، مؤكدا أهميتها في توفير سبل التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهدافها في معاونة الدول فنيا وتمويليا على سرعة إنجاز مشروعات التحول لاستخدام الوقود والطاقات الأنظف للحد من الانبعاثات.

وأعرب عن تطلع مصر للتعاون بشكل أكبر مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة والوقود النظيف خلال الفترة المقبلة.

وبحث الملا ونظيرته الأمريكية مجالات العمل المشترك التي تم تحديدها خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة الذي تم إطلاقه قبل عامين، وتشمل استغلال الغاز وتحسين واسترجاع خام البترول وإدارة المخزونات وبناء القدرات البشرية وغيرها.

وأكد أن مذكرة التفاهم بين مصر والولايات المتحدة التي تم توقيعها بالقاهرة في عام 2019 كانت خطوة هامة في تأسيس شراكة استراتيجية مصرية أمريكية في مجالات الطاقة وإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.