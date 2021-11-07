معيط: تيسيرات جديدة بمنظومة "ACI" لتسهيل حركة التجارة وتحفيز الصادرات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تيسيرات جمركية جديدة تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال الوزير، خلال متابعته لأداء منظومة "ACI"، إن هذه التيسيرات تساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى "46 ك. م".

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تدريب أكثر من 10 آلاف من موظفي الجمارك وشركات الشحن وأصحاب الشأن من المستخلصين والجهات الرقابية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأضاف غتوري أنه تم السماح لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني.

وذكر أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة "MTS" للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

وأوضح غتوري أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم 24 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 99 ألف رقم "ACID".

كما سجل أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة "كارجو إكس" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن، وبلغ عدد الشركات التي حصلت على طلب القيد الجمركى "46 ك. م" 6 آلاف شركة، وفقا لغتوري.

وأشارت الدكتورة منى ناصر، مساعدة الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألف شهادة خلال أكتوبر 2021 مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مقارنة بـ 65 ألف شهادة جمركية في أكتوبر 2020.

وأكدت حرص وزارة المالية على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

كما أكدت حرص الوزارة وشركة "MTS" على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها.

وأشارت منى ناصر إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأضافت أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، في الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة.

وذكرت "أننا تلقينا أكثر من 11 ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: (٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩)، والبريد الإلكتروني: (ACI.Support@Customs.gov.eg).