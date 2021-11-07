شركة الراجحي السعودية تستثمر 75 مليون جنيه في منصة لايتهاوس التعليمية

كتبت-منال المصري:

أعلنت منصة لايتهاوس للاستثمار في التعليم اليوم الأحد عن انضمام شركة الراجحي للاستثمار إلى مجموعة مستثمري المنصة، وذلك بقيمة 75 مليون جنيه مصري.

وتأسست منصة لايتهاوس منتصف العام الجاري ويبلغ رأسمالها المستهدف 1.75 مليار جنيه مصري، عبر تحالف ضم صندوق مصر السیادي، وبنك مصر، والشركة القابضة للتأمين، وبنك قناة السويس.

وبحسب بيان صادر من شركة مصر كابيتال، المملوكة لبنك مصر، فإن إجمالي الاستثمارات المشاركة في الإغلاق الأول قد تعدى 500 مليون جنيه.

وتعد شركة الراجحي للاستثمار من أكبر الكيانات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1929، وتمتلك استثمارات متميزة ومتنوعة ترتكز على شركات تابعة صناعية رائدة في قطاعات مواد البناء (حديد الراجحي) والأغذية والمشروبات (بيرين) والسلع المعمرة (جزيرة) بالإضافة إلى القطاع المصرفي والقطاع العقاري، كما تمتلك شركات متخصصة في الفندقة والتطوير السياحي.

قال حسام القباني، رئيس مجلس إدارة منصة لايتهاوس وأحد رواد إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان، إن انضمام أحد أهم الشركات الإقليمية إلى المنصة التعليمية لايتهاوس يأتي تأكيدًا على جاذبية القطاع التعليمي المصري لما ينبض به من فرص واعدة، نظرًا لتركيز المنصة على توفير خدمات تعليمية متميزة للطبقة الوسطى التي تعد الشريحة الأكبر من النسيج المجتمعي المصري.

وأضاف أن المنصة ستركز في الفترة المقبلة على البدء في خططها الاستثمارية بعد الانتهاء من الإغلاق الأول.

وقال محمد السمان، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للاستثمار القابضة، إن رؤية الشركة تستهدف الاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي مع توجه لتنويع الاستثمار في بعض الأسواق الخارجية الواعدة مثل السوق المصري، ويأتي قطاع التعليم على رأس القطاعات المستهدفة لما يتمتع به من نمو وقدرة على احتمال الأزمات التي قد تواجه قطاعات مماثلة في أسواق أخرى.

وتابع أن استراتيجية الشركة ترتكز على الاستثمار من خلال شراكات مع كيانات متميزة وذات خبرة في المجال.

وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، إن تواجد الصندوق السيادي المصري وبنك مصر والقابضة للتأمين كمستثمرين يعد بمثابة شهادة لجاذبية قطاع التعليم المصري وقدرته على النمو خاصة في ضوء دعم الحكومة المصرية للقطاع.

وقال محمد الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة إيرونوود للاستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة المنصة، إن انضمام مؤسسة الراجحي للاستثمار يعطي دفعة قوية لبدء أعمال التأسيس والشروف في عمليات الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن فريق الإدارة أعد خارطة حددت الأهداف الاستثمارية التي تتوافق مع استراتيجية المنصة في خدمة الشرائح متوسطة الدخل.