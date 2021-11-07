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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

10:19 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند أسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي، 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها وبلغ سعر كيلو الجمبري اليوم بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري، في سوق العبور لتجارة الجملة، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي المكرونة السويسي

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