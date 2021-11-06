8669 موظفًا حكوميًا يطلبون العلاج من الإدمان قبل تطبيق قانون الفصل (انفوجرافيك)

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن 8669 موظفًا حكوميًا تقدموا للعلاج من الإدمان خلال شهور من مايو إلى أكتوبر الماضيين، خاصة بعد التصديق على قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأوضح في بيان صحفي اليوم إن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات سيطبق اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان أن عدد المتقدمين للعلاج يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.

وقال البيان إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يعتبر كمريض ويعالج بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر البيان إنه وفقًا لمجهودات الخط الساخن "16023" للصندوق في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين، بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن 116 ألف و566 مريضًا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن بعد افتتاح مركز علاجي جديد بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفى العسكري للطب النفسي ‏بالهايكستب.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 6085 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة "وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.