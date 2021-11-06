2.8 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد في أكتوبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أفرجت المنطقة الجمركية بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة عن مشمول 7 آلاف و633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الواردة نحو 475 مليونًا و346 ألف جنيه.

وأضاف تقرير لمصلحة الجمارك، تلقاه وزير المالية محمد معيط، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 475 مليونًا و346 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و346 مليونًا و457 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 2 مليار و821 مليونًا و610 آلاف جنيه، بحسب بيان اليوم السبت.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتصدير مشمول 653 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية بعدد حاويات بلغ حوالي 4000 حاوية ، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و72 مليونًا و808 آلاف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 752 ألفًا و347 جنيهًا.