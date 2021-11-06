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ارتفاع متواصل لأسعار الذهب.. والجرام عيار 21 يقترب من 800 جنيه اليوم

11:54 ص السبت 06 نوفمبر 2021
ارتفاع متواصل لأسعار الذهب.. والجرام عيار 21 يقترب من 800 جنيه اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 6 جنيهات، مدعومًا بارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا، لمصراوي، إن أسعار الذهب في السوق المحلي، ارتفعت خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الجرام 21 نحو 790 جنيهًا مقابل 784 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها، وعيار 24 نحو 908 جنيهات والجنيه الذهب (قيمة الذهب في الجنيه) 6320 جنيهًا.

وعالميا، قفز سعر أوقية الذهب لتتخطى 1800 دولار بنهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1818.3 دولار، بارتفاع نسبته 1.47% مقارنة ببداية التداول أمس.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية

أسعار الذهب الذهب السوق المحلى

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