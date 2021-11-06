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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:35 ص السبت 06 نوفمبر 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 72ر203 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 95ر36327 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر17 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 53ر4697 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28ر31 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 59ر15971 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز

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