معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يفتح باب التسجيل لبرنامج التدريب المكثف

كتب - علاء حجاج:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المكثف والذي يشمل دورات تدريبية في تخصصات تكنولوجية متميزة لخريجي الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وفقا لبيان من المعهد اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، يقبل المعهد المتدربين من خريجي الجامعات من دفعات 2012 وحتى 2021.

ومن المنتظر أن يتم عقد بعد دورات برنامج التدريب المكثف عبر الإنترنت والبعض الآخر بمقر المعهد في محافظات أسيوط والاسماعيلية والإسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنوفية والمنصورة.

أخر موعد للتسجيل يوم 11 نوفمبر. للتسجيل، عبر الموقع https://bit.ly/3wdC4Ov