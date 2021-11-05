Masrawy logo white

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يفتح باب التسجيل لبرنامج التدريب المكثف

03:16 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يفتح باب التسجيل لبرنامج التدريب المكثف

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

كتب - علاء حجاج:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المكثف والذي يشمل دورات تدريبية في تخصصات تكنولوجية متميزة لخريجي الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وفقا لبيان من المعهد اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، يقبل المعهد المتدربين من خريجي الجامعات من دفعات 2012 وحتى 2021.

ومن المنتظر أن يتم عقد بعد دورات برنامج التدريب المكثف عبر الإنترنت والبعض الآخر بمقر المعهد في محافظات أسيوط والاسماعيلية والإسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنوفية والمنصورة.

أخر موعد للتسجيل يوم 11 نوفمبر. للتسجيل، عبر الموقع https://bit.ly/3wdC4Ov

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI برامج التدريب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب في مصر تقفز 7 جنيهات للجرام مرة واحدة بتعاملات الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا