أسعار النفط ترتفع بعد رفض أوبك+ دعوة أمريكية لزيادة الإنتاج
القاهرة - وكالات:
صعدت أسعار النفط أكثر من 1%، لتعوّض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.
وزاد خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بعدما خسر حوالي 2% يوم أمس الخميس.
كما ارتفع الخام الأمريكي 97 سنتا أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5% في الجلسة السابقة.
يذكر أن أوبك+ اتفقت في اجتماع يوم أمس الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان