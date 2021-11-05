أسعار النفط ترتفع بعد رفض أوبك+ دعوة أمريكية لزيادة الإنتاج

القاهرة - وكالات:

صعدت أسعار النفط أكثر من 1%، لتعوّض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وزاد خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بعدما خسر حوالي 2% يوم أمس الخميس.

كما ارتفع الخام الأمريكي 97 سنتا أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5% في الجلسة السابقة.

يذكر أن أوبك+ اتفقت في اجتماع يوم أمس الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.