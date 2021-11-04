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رئيس غرفة التطوير العقاري: توقعات بارتفاع أسعار العقارات 15% بعد زيادة تكلفة البناء

03:09 م الخميس 04 نوفمبر 2021
رئيس غرفة التطوير العقاري: توقعات بارتفاع أسعار العقارات 15% بعد زيادة تكلفة البناء

توقعات بارتفاع أسعار العقارات

كتبت- شيرين صلاح:

توقع المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 15%، بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات.

وقال شكري، في تصريحات صحفية على هامش انتخابات الغرفة للدورة الجديدة، إن التكلفة الإجمالية للإنشاءات ارتفعت بين 30 و35% بعد ارتفاع الخامات عالميا وانعكست على أسعار مواد البناء، والتي تؤثر بشكل سلبي على سوق العقارات.

وذكر شكري، أنه في الوقت الحالي سيتم الآن تحريك الأسعار التي سيتم بناؤها حاليا لتعويض فرق الأسعار في الخامات، سواء على البناء اكتمل بناؤها أو التي في مرحلة البناء في الوقت الحالي.

وذكر شكري، أن المكون الخرساني للمباني (الأسمنت والحديد) والذي يمثل ثلث تكلفة المشروع زاد هذا العام بنحو 50% بسبب ارتفاع الخامات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التشطيبات أيضا (الألومنيوم والمواسير البلاستيك والنحاس).

وزاد متوسط سعر طن الحديد بالأسواق 16 ألف مقابل 8500 جنيه وألف جنيه قبل الارتفاع، كما ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت إلى 1200 جنيه للطن بين 50 و800 جنيه قبل الارتفاع، بحسب شكري.

كما ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس والمواسير البلاستيك بمستويات قياسية هذا العام، بسبب الخامات العالمية، بحسب شكري.

وذكر شكري، أن سوق العقارات حاليا يعاني حالة من الارتباك، مشيرا إلى أن كل متطور في الوقت الحالي يعيد التسعير بعد الزيادات الجديدة.

وبالنسبة لتعاقدات المشروعات الحكومية مع المطورين العقاريين والمرتبطة بوقت تسليم معين، يرى شكري أنه لابد من تدخل الدولة ومنح للمطورين مدة لتوفيق أوضاعهم بعد ارتفاعات الخامات.

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