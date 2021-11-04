بعد هبوط مفاجئ أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكانت أسعار الذهب في مصر أمس الأربعاء هبطت بشكل مفاجئ، وتراجع سعر الجرام 5 جنيهات ، مع الانخفاض الكبير في أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 777 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.40%، ووصل سعر الأوقية إلى 1776.9 دولار في الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة.