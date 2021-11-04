"إيتيدا" تتعاون مع "بيبسيكو مصر" لتوسيع عمليات تصدير خدمات التعهيد إقليميًا

كتب - علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "بيبسيكو مصر" بهدف التوسع فى عمليات تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مركز خدمات الشركة الإقليمي في مصر PepsiCo Cairo Business Services Center (CBS).

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو مصر"؛ وبحضور نجية الحراكي مدير عام مركز الخدمات المشتركة بالقاهرة بشركة "بيبسيكو مصر" وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة فى مصر.

وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ومنها خدمات التعهيد والخدمات المشتركة من خلال تحفيز وتشجيع شركة "بيبسيكو مصر" على التوسع فى خدماتها للأسواق المختلفة انطلاقًا من مركزها فى مصر عبر توفير الكوادر الشابة والمدربة وخلق ما لا يقل عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب المصري بما يساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية فى هذه الصناعة.

وأكد الوزير، دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكامل لاختيار مصر كمقصد لتقديم خدمات التعهيد للشركة في عدد من فروعها حول العالم؛ مثنيا على هذه الشراكة الجديدة والتي ستوفر فرص عمل متميزة للشباب المصري وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية طموحة لتمكين وتدريب الشباب المصري من اللغات والأدوات الرقمية لينافس في سوق العمل العالمي في مجال تقديم الخدمات الرقمية في ظل المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر كموقع جاذب لتقديم هذه الخدمات وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذه الصناعة الهامة.

وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على حرص الهيئة على تعزيز جاذبية السوق المصرى لاستقطاب المزيد من مراكز الخدمات المشتركة والخدمات العابرة للحدود والتي تشهد نموا متزايدا نتيجة تطوّر الحلول الرقمية وتبنى العديد المؤسسات والشركات العالمية لسياسات تستهدف الارتقاء بجودة خدمات الدعم لعملائها مع خفض تكاليف العمليات والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لمضاعفة صادرات خدمات التعهيد ثلاث مرات خلال الخمس سنوات القادمة.

وقال محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو مصر": "سعداء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهود التي تبذلها "ايتيدا" لنمو قطاع الخدمات المشتركة والحوافز المتنوعة التي تقدمها لتوفير المهارات الشابة وتأهيلهم للعمل الاحترافى بما يساهم فى جذب وتشجيع الشركات العالمية للعمل فى مصر.

وأضاف شلباية: "تأتى هذه الشراكة أيضا فى إطار رؤية شركة "بيبسيكو" العالمية لدعم الكوادر الشابة والمشاركة فى تعزيز الخبرات وخلق المزيد من فرصِ العمل لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.".

يذكر أن مراكز الخدمات المشتركة سواء داخل هيكل المؤسسة أو كيان مستقل خارجى تحقق آليات دمج وضم العمليات التجارية والخدمات التي تستخدمها إدارات متعددة في المؤسسة الواحدة وإسناد مهمتها لهذه المراكز والتى بدورها تتعهد بتنفيذها بمعايير ومقاييس أداء متفق عليها بين الطرفين، بما يعمل على خفض التكلفة وتحقيق الجودة.