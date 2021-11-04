هل نقلق من دعوة الصين لـ "تخزين السلع"؟ .. شعبة المستوردين تجيب

كتبت- شيرين صلاح:

أكد خالد سعيد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق المصري.

وأشار في بيان اليوم الخميس، إلى أن هناك مخزون آمن بالسوق المصري ولا داعي للقلق بسبب ما أعلنته الصين لمواطنيها بشأن تخزين السلع، والتي قد تتسبب في نقص معروض السلع بالأسواق.

ودعت الحكومة الصينية الاثنين الماضي، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والحاجيات الضرورية استعدادا لحالة طوارئ، لم تحددها.

وأثار توجيه وزارة التجارة الصينية، بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه ربما يكون ناجما عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، فيما رجح آخرون أن يكون ناجما عن تفشِ جديد لفيروس كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وحثت السلطات المحلية بالصين على التأكد من أن الناس لديهم "إمدادات كافية" من الضروريات هذا الشتاء حتى الربيع المقبل.



وأوضح نور الدين، أن الأسواق قد تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميًا ومحليًا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.

قال رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين، إن هناك تواصل دائم من قبل مجلس إدارة الشعبة، مع المسؤولين، بدعم المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتأكيد ضرورة وجود كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق.