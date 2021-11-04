أسماء الفائزين بانتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية بـ"التزكية" لدورة جديدة

كتبت- شيرين صلاح:

انطلقت اليوم انتخابات اليوم الثاني، لاتحاد الصناعات للدورة الجديدة 2021-2025، بغرفة صناعات الحرف اليدوية.

ويتم اختيار 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، وتُعين وزيرة التجارة والصناعة 3 أعضاء.

وتقدم 12 مرشحا لانتخابات الدورة الجدية في غرفة صناعات الحرف اليدوية بقائمة واحدة.

أسماء الفائزين بقائمة غرفة صناعات الحرف اليدوية: فاطمة علي شركة كميت للتجارة، ومنى الإبياري شركة مني مجدي الإبياري، وحمادة العدلي شركة العادلي لتصنيع وتجارة السجاد، ومحمد مصطفى الصغير جمعية عمر بن الخطاب، وسمير زقزوق شركة سمير فهمي زقزوق.

وتضمنت القائمة، هشام الجزار شركة يدوي، وإسماعيل بلدوزر شركة البلدوزر، ونانيس شركة نانيس للمفروشات اليدوية، ومجدي المزين شركة هاميس لتوريد الكليم، ونرمين الدمرداش شركة مصاغ، ومحمد المشار شركة الحلى لتشغيل المعادن ومنتجات خان الخليلي، ورحاب منصور شركة ميم البلد.

وستبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.