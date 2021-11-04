Masrawy logo white

أسماء الفائزين بانتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية بـ"التزكية" لدورة جديدة

11:12 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
أسماء الفائزين بانتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية بـ"التزكية" لدورة جديدة

غرفة الحرف اليدوية

كتبت- شيرين صلاح:

انطلقت اليوم انتخابات اليوم الثاني، لاتحاد الصناعات للدورة الجديدة 2021-2025، بغرفة صناعات الحرف اليدوية.

ويتم اختيار 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، وتُعين وزيرة التجارة والصناعة 3 أعضاء.

وتقدم 12 مرشحا لانتخابات الدورة الجدية في غرفة صناعات الحرف اليدوية بقائمة واحدة.

أسماء الفائزين بقائمة غرفة صناعات الحرف اليدوية: فاطمة علي شركة كميت للتجارة، ومنى الإبياري شركة مني مجدي الإبياري، وحمادة العدلي شركة العادلي لتصنيع وتجارة السجاد، ومحمد مصطفى الصغير جمعية عمر بن الخطاب، وسمير زقزوق شركة سمير فهمي زقزوق.

وتضمنت القائمة، هشام الجزار شركة يدوي، وإسماعيل بلدوزر شركة البلدوزر، ونانيس شركة نانيس للمفروشات اليدوية، ومجدي المزين شركة هاميس لتوريد الكليم، ونرمين الدمرداش شركة مصاغ، ومحمد المشار شركة الحلى لتشغيل المعادن ومنتجات خان الخليلي، ورحاب منصور شركة ميم البلد.

وستبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.

غرفة الحرف اليدوية اتحاد الصناعات انتخابات الغرف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..الداخلية تكشف حقيقة إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة تأخير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا