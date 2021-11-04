تراجع الليمون وارتفاع الجوافة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الجوافة جنيها واحدا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات اليوم في سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.