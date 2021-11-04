Masrawy logo white

تراجع الليمون وارتفاع الجوافة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

09:45 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
تراجع الليمون وارتفاع الجوافة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الجوافة جنيها واحدا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات اليوم في سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.75 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الرومان بين 4 و7 جنيهات.

سوق الخضار سوق العبور أسعار الخضروات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قوات خاصة ومكافحة إرهاب.. تفاصيل تحرير رهائن من بلطجي الفيوم​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا