Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

09:44 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1775.08 دولار، بانخفاض قدره 5.2 دولار، في الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب في ختام جلسة أمس نحو 1769.89 دولار.

أسعار الذهب العالمية أوقية الذهب بلومبرج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قوات خاصة ومكافحة إرهاب.. تفاصيل تحرير رهائن من بلطجي الفيوم​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا