أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1775.08 دولار، بانخفاض قدره 5.2 دولار، في الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب في ختام جلسة أمس نحو 1769.89 دولار.