البورصة تصعد 1.6% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بعد تراجع على مدار الجلستين السابقيتين، بنسبة 1.6%، إلى مستوى 11395 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.27%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 23 مليون دولار، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 20.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت مليوني جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 0.58%، إلى مستوى 11212 نقطة.