Masrawy logo white

البورصة تصعد 1.6% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:04 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
البورصة تصعد 1.6% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بعد تراجع على مدار الجلستين السابقيتين، بنسبة 1.6%، إلى مستوى 11395 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.27%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 23 مليون دولار، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 20.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت مليوني جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 0.58%، إلى مستوى 11212 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا