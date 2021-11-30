رئيس الشعبة: تراجع كبير بأسعار الدواجن والبيض في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والبيض تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الجاري، بسبب تراجع الطلب، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكانت أسعار الدواجن والبيض شهدت ارتفاعا كبيرا خلال أكتوبر الماضي، مع زيادة الطلب، لكن مع ارتفاع الأسعار هدأ الطلب مرة أخرى خاصة مع زيادة المعروض في السوق.

وبحسب السيد، هبط سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 20 جنيهًا بالمزرعة الأسبوع الجاري مقابل سعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا قبل التراجع.

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بالأسواق بين 25 و26 جنيهًا بحسب المنطقة التي يباع بها، مقارنة بأسعار بين 33 و 34 جنيهًا للكيلو قبل التراجع.

كما انخفض سعر كرتونة البيض لتصل إلى 35 جنيهًا بالمزرعة مقابل 39 و40 جنيهًا قبل التراجع، وتباع للمستهلك بين 39 و40 جنيهًا.

ذكر السيد، أن سعر كرتونة البيض انخفض خلال شهر بالمزرعة 10 جنيهات، مع تراجع الطلب.

وزاد سعر طن العلف إلى 9 آلاف جنيه مقابل 8800 جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وذكر السيد، أن التكلفة العادلة لسعر كيلو الدواجن 26 جنيهًا بالمزرعة لتغطية تكلفة التربية.

وأشار أن التراجع الكبير في السعر سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المربين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التربية أكثر في فصل الشتاء مع زيادة تكلفة التدفئة.

وطالب رئيس الشعبة بوضع آلية محددة للتسعير حتى يستمر المربين في المنظومة.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.