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تراجع طفيف.. تعرف على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

01:46 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار اللحوم الهندي تراجعا طفيفا بالأسواق خلال الفترة الماضية، بينما استقرت أسعار اللحوم البلدي عند نفس مستوياتها دون تغيير، وفقا لما قاله متعاملون بسوق اللحوم تحدثوا لمصراوي.

وقال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الهندي شهدت تراجعا 4 جنيهات للكيلو خلال الفترة الماضية بالأسواق، مع تراجع الطلب وزيادة كبيرة بالمعروض.

وتراجع سعر كيلو اللحوم الهندي بين 46 و 57 جنيهًا مقابل 51 و 61 جنيهًا قبل الانخفاض.

واستقر سعر كيلو البرازيلي 76 و77 جنيهًا للكيلو، وفقا للنواوي.

وعن أسعار اللحوم البلدي في الأسواق، قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند نفس مستوياتها دون تغيير.

وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الشعبية بين 160 و170 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الراقية بين 170 و180 جنيهًا، بحسب عبد الباسط.

ويتراوح سعر كيلو العرق الفلتو والانتركوت والستيك بين 170 و180 جنيهًا، وفقا لقول عبد الباسط.

ويصل سعر كيلو الضاني إلى بين 160 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الجملي إلى بين 100 جنيه و120 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء اللحوم الهندي شعبة المستوردين سيد النواوي

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