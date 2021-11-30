التعاون الدولي تبحث مع بعثة البنك الكوري للتصدير المشروعات الجارية بمصر

كتب- مصطفى عيد:

استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة من البنك الكوري للتصدير والاستيراد "ED"، لمتابعة تعزيز محفظة التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية والوقوف على المشروعات الجارية والمستقبلية في المجالات التنموية المختلفة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية والسعي لتوسيع نطاق الشراكات الإنمائية في مختلف المجالات التي تنعكس على رؤية مصر التنموية 2030.

وأضافت أنه خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور مسئولي السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة والجهات الوطنية التي تقوم على تنفيذ مشروعات مع الشريك الكوري كوزارة النقل، وهيئة السكة الحديد، وهيئة الانفاق، ووزارة الكهرباء، ووزارة المالية، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما زارت البعثة الجهات الحكومية المذكورة للتباحث بشكل تفصيلي عن المشروعات المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم في الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية من الجهات المعنية، بتمويل من الشريط الكوري، من بينها مشروع مع هيئة السكة الحديد وهو مشروع "تطوير نظم إشارات خط سكة حديد نجع حمادي/ الأقصر" بتمويل كوري قيمته 115 مليون دولار، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق.

كما يجري التفاوض حول مشروعات أخرى من بينها مشروع "تطوير نظم الإشارات خط سكة حديد الأقصر/ السد العالي"، وكذلك مشروع توطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق، وفقا للبيان.

وفي ختام أعمال البعثة، تم التوافق بشأن الخطوات المستقبلية للمشروعات الجديدة ودراسة مقترحات عدد من مشروعات التعاون الإنمائي وفقًا لأولويات الدولة التنموية.

وتصل محفظة التمويل التنموي الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية إلى 477 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات.