تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 11211 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.07%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 0.58%، إلى مستوى 11212 نقطة.