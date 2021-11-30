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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:19 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 11211 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.07%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 0.58%، إلى مستوى 11212 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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