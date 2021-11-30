Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها، وبلغ سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

الخبر التالى:

أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا