أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها، وبلغ سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.