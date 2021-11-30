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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل التراجع مع بداية التعاملات

10:05 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل التراجع مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضه في مصر، وتراجع الجرام الواحد جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالمياً.
وكان سعر الجرام تراجع 4 جنيهات أمس الاثنين، لتصبح قيمة التراجع 6 جنيهات على مدار اليومين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 522 جنيهًا.
وهبط عيار 18 إلى نحو 672 جنيهًا.
وانخفض عيار 21 إلى نحو 784 جنيهًا.
وتراجع عيار 24 إلى نحو 896 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1791 دولارا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.40%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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